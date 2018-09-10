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Работу социальных лифтов в России обсудят на ВЭФе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Возможности социальных лифтов в России, а также содействие образовательных программ карьерному росту станут предметом дискуссии на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке. Об этом сообщила пресс-служба мероприятия.

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Выступления на эти темы подготовили 10 выпускников Программы кадрового управленческого резерва и 14 победителей Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России». Оба проекта были запущены в 2017 году как часть новой системы социальных лифтов. Отмечается, что за время действия этих программ участники стали получать высокопоставленные должности в госорганах, госкорпорациях и бизнесе.

Выпускники и победители конкурса выступят на профильных сессиях ВЭФа, а также поделятся опытом с теми, кто мотивирован на развитие в органах государственной власти России.

4 сентября стало известно, что на Восточном экономическом форуме стартует конкурс социальных проектов «Инносоциум», направленный на привлечение внимания молодежи к общественным проблемам на Дальнем востоке и стимулирование поиска их решений.

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