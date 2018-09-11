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Привлечение международных конгрессных событий на Дальний Восток обсудят на ВЭФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Члены ассоциации «Национальное конгресс-бюро» планируют заключить ряд соглашений по продвижению Дальнего Востока и возможностей региона за рубежом в рамках IV Восточного экономического форума во Владивостоке. Об этом информирует пресс-служба организации.

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Как отметил директор Национального конгресс-бюро Алексей Калачёв, участники деловой программы подпишут документы с представителями Приморского и Камчатского краев, а также руководством Сахалинской области.

«Наши совместные усилия и работа будут направлены на развитие потенциала регионов как центров делового и событийного туризма и как результат увеличения доли России на международном рынке деловых мероприятий», — пояснил Калачёв.

Конгресс-бюро занимается вопросами привлечения в российские регионы международных конгрессных мероприятий, которые будут способствовать развитию территорий и увеличению заинтересованности инвесторов. Кроме того, представители организации пригласили принять участие в сессии «Дальний Восток — в центре событий», на которой будет рассмотрено влияние инвестиций в деловые коммуникации на социальное и экономическое развитие региона.

IV Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 11–13 сентября. Ранее в рамках мероприятия состоялось торжественное открытие лаборатории социальных инвестиций.

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