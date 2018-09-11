Лабораторию социальных инвестиций открыли в рамках ВЭФа

Торжественное открытие лаборатории социальных инвестиций состоялось в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

Выступая на церемонии во вторник, 11 сентября, заместитель председателя правительства России Ольга Голодец назвала ее историческим событием и отметила, что открытие лаборатории по взаимодействию с некоммерческими организациями (НКО) имеет важное значение в развитии проектов и поиска инициатив.

«Студенты получают новую площадку для создания инициатив и их реализации. Это шанс для каждого не только создать новое и интересное, но и реализовать», — цитирует ее «РИА Новости».

Это проект реализует фонд «Росконгресс», отмечает «Федеральное агентство новостей». Работу лаборатории направят на внедрение социальной повестки в крупнейшие деловые форумы.

В рамках НКО ЛАБ запустят Всероссийский конкурс социальных проектов «Инносоциум».

IV Восточный экономический форум открылся во Владивостоке во вторник, 11 сентября. Ожидается, что за три дня будет заключено соглашений на рекордную сумму — 3,5 трлн рублей.