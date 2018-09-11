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Премьер Южной Кореи назвал количество участвующих в ВЭФ бизнесменов

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Фото: РИА Новости/Александр Вильф
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В корейско-российском бизнес-диалоге, проходящем в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке (ВЭФ-2018), примут участие 92 представителя из 34 корейских компаний и учреждений. Об этом в интервью «Известиям» рассказал премьер-министр Республики Корея Ли Нак Ён.

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Он отметил, что корейские компании интересуются Дальневосточным регионом, на территории которого в настоящее время находятся 39 предпринимателей.

«Кроме того, я знаю, что представители многих других компаний приехали во Владивосток в индивидуальном порядке», — отметил южнокорейский политик.

По словам Ли Нак Ёна, к нынешнему ВЭФ приурочено проведение первого заседания Корейско-российского и Российско-корейского деловых советов.

«Оба совета планируют подписать меморандум о взаимопонимании. Деловые советы двух стран будут сотрудничать ради роста взаимных инвестиций. Это сотрудничество будет включать в себя обмен информацией, обсуждение проблем и поиск возможностей для делового партнерства», — добавил премьер-министр Республики Корея.

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