Олимпийские чемпионы провели мастер-классы для детей на ВЭФ-2018

Победители Олимпиады-2012 по дзюдо Тагир Хайбулаев, Мансур Исаев и Арсен Галстян, а также призеры Олимпийских игр по дзюдо Иван Нифонтов и Тамерлан Тменов провели в ВДЦ «Океан» спортивно-образовательный урок «Олимпийский патруль» для детей.

Участники мероприятия приняли участие в дискуссии о жизненных ценностях, а также сделали селфи с известными спортсменами, говорится в понедельник, 10 сентября, в пресс-релизе фонда «Росконгресс».

«Всегда подбирайте соперников так, чтобы они были сильнее вас. Ты учишься у тех, кто сильнее сейчас, и стремишься достичь большего», — рассказал Хайбулаев в ходе мастер-класса.

Кроме того, Хайбулаев, Исаев и Галстян провели во Владивостоке мастер-класс для юных дзюдоистов Приморья в рамках II Международного турнира по дзюдо имени Дзигоро Кано среди юношей и девушек до 18 лет под патронатом президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Сами соревнования стартуют 12 сентября.

Ранее пресс-служба ВЭФ-2018 сообщила, что во рамках форума состоится диалог молодых дипломатов стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).