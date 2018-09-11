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В 2018 году госкомпании потратят на участие в ВЭФ 365 млн рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Расходы крупнейших российских компаний и корпораций с государственным участием на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в 2018 году составят 365 млн рублей, что на четверть больше показателей прошлого года. К таким выводам пришли «Известия» после анализа тендеров, опубликованных на сайте госзакупок.

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Ожидается, что на форуме будут подписаны соглашения на сумму в размере 3,5 трлн рублей, что в 9,6 тыс. раз превышает опубликованные затраты российских госкомпаний на участие в мероприятии.

Затраты пойдут в основном на спонсорские пакеты, продвижение, изготовление стендов и услуги маркетинга. Лидерами по части расходов на участие в Восточном форуме в 2018 году станут Российский экспортный центр, ВТБ и МСП Банк.

Форум во Владивостоке является одним из главных бизнес-событий страны, которое ежегодно посещают главы государств, в том числе президент России. 

В этом году на форуме планируют обсудить в том числе вопросы делового климата, точек роста экономики, цифровизации и человеческого капитала.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

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