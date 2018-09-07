Организаторы ВЭФ–2018 назвали главные события деловой программы

Организаторы Восточного экономического форума 2018 года назвали ключевые события его деловой и выставочной программ.

9 сентября состоится торжественная церемония открытия выставки «Улица Дальнего Востока», в которой примет участие вице-премьер России Юрий Трутнев.

В день открытия форума пройдет сессия международного дискуссионного клуба «Валдай». Она будет посвящена новой геополитике и политической экономике Азии, после которой канал «Россия 24» вместе с клубом проведет теледебаты.

На полях форума также пройдет деловой завтрак «Инвестиционный прорыв регионов ДФО», который посетят помощник президента России Андрей Белоусов и главы субъектов Дальнего Востока. На этой площадке обсудят положение дальневосточных регионов в национальном рейтинге инвестиционного климата.

Одними из ключевых событий форума станут бизнес-диалоги «Россия — Япония», «Россия — Китай», пленарная сессия Сбербанка об образовании в транзитном мире, пленарные сессии «Цифровой транспорт — будущее большой Евразии» и «Образование в цифровую эпоху», а также площадка, посвященная национальному проекту «Экология».

На ВЭФ-2018 также состоится презентация школы цифровой экономики Дальневосточного федерального университета.

Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 11–13 сентября 2018 года. Его основная цель заключается в содействии ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ранее организаторы рассказали, что ключевым событием Восточного экономического форума станет выступление президента России Владимира Путина на пленарном заседании площадки. В этом году оно пройдет под лозунгом «Дальний Восток: расширяя границы возможностей».