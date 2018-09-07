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Лекции о технологических трендах пройдут на молодежной площадке ВЭФ

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Фото: ТАСС/Смитюк Юрий
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Лекции и презентации высокотехнологичных проектов пройдут на молодежной площадке IV Восточного экономического форума (ВЭФ), который пройдет 11–13 сентября во Владивостоке. Об этом информирует пресс-служба мероприятия.

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«Молодые люди с Дальнего Востока России смогут представить свои инновационные проекты гостям и участникам форума, а также услышать лекции известных бизнесменов и глав ведущих международных компаний, которые поделятся своим опытом и историями успеха», — пояснил советник президента РФ и ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков.

По его мнению, этот формат способен придать молодежи стимул для профессионального и личностного развития, а также наладить контакты для реализации собственных идей.

На молодежной площадке ВЭФ-2018 пройдут лекции о глобальных технологических трендах, робототехнике, альтернативной энергетике, новейших достижениях науки и их использовании в бизнесе, а также применении информационно-коммуникационных технологий на Дальнем Востоке. Кроме того, в павильоне высокотехнологичных проектов и инноваций состоятся презентации стартапов в сфере наукоемких технологий.

6 сентября фонд «Росконгресс» опубликовал официальный журнал IV Восточного экономического форума.

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