Прямой эфир
Сюжет:

Путин провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином

0
Фото: пресс-служба президента РФ/kremlin.ru
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, встреча состоялась в рамках поиска инициатив IV Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

Встреча прошла в узком кругу, позже к лидерам присоединились члены правительств обеих стран, передает во вторник, 11 сентября, RT. «На повестке дня — вопросы двустороннего сотрудничества, ключевые международные проблемы», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Путин прилетел в Приморье в понедельник, он провел заседание президиума Госсовета, посвященного работе по майским указам и назвал главные проблемы региона.

ВЭФ проходит на острове Русский во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета с 11 по 13 сентября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Лабораторию социальных инвестиций открыли в рамках ВЭФа
Премьер-министр Южной Кореи рассказал о своих ожиданиях от ВЭФ

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017