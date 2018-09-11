Президент России Владимир Путин провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, встреча состоялась в рамках поиска инициатив IV Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

Встреча прошла в узком кругу, позже к лидерам присоединились члены правительств обеих стран, передает во вторник, 11 сентября, RT. «На повестке дня — вопросы двустороннего сотрудничества, ключевые международные проблемы», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Путин прилетел в Приморье в понедельник, он провел заседание президиума Госсовета, посвященного работе по майским указам и назвал главные проблемы региона.

ВЭФ проходит на острове Русский во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета с 11 по 13 сентября.