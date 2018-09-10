Путин прибыл во Владивосток

Президент России Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой во Владивосток, где примет участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ), проведет президиум Горссовета по вопросам развития Дальнего Востока и ряд международных переговоров.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что рабочая поездка главы государства в Приморский край пройдет с 10 по 12 сентября.

В первый день Путин ознакомится во Владивостоке с проектом музейного и театрально-образовательного комплексов и проведет заседание президиума Госсовета, посвященное реализации майского указа о том, что касается опережающего социально-экономического развития региона.

Глава государства также проведет переговоры с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Темой встречи станут торгово-экономические вопросы двух стран, а также актуальные международные проблемы, в том числе ситуация на Корейском полуострове и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Путин и Абэ посетят двигателестроительный завод «Мазда Соллерс».

Запланирована встреча российского президента с председателем КНР Си Цзиньпином, который посетит РФ с рабочим визитом, сообщает телеканал «Звезда».

Лидер страны осмотрит в Дальневосточном федеральном университете посвященную территориям опережающего развития экспозицию, а в режиме видеоконференции даст старт работе ряда предприятий региона.

Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ запланировано 12 сентября.

Ранее в понедельник агентство «РИА Новости» сообщило со ссылкой на источник в МИДе, что северокорейская делегация поднимет вопросы экономического сотрудничества КНДР и России в ходе IV Восточного экономического форума, а также перспективы развития порта Раджин.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на острове Русский во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета с 11 по 13 сентября.