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Победителей корпоративных игр на ВЭФ наградили билетами на футбол

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Победителей Дальневосточных корпоративных игр по мини-футболу, открывших спортивную программу IV Восточного экономического форума, наградили билетами на товарищеский матч местного футбольного клуба «Луч» и китайского «Яньбянь Фудэ». Об этом сообщила пресс-служба форума.

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В корпоративных играх приняли участие более 500 человек из 24 компаний Приморского края, около 80% которых представляли ведущие предприятия региона.

«Интерес к играм говорит о высоком запросе на занятия спортом в регионе среди экономически активного населения, и тема развития спортивной инфраструктуры будет поднята в том числе в деловой программе форума», — заявил замглавы фонда «Росконгресс» Георгий Брюсов.

В соревновании по мини-футболу участвовали 16 команд, причем первое место заняли сотрудники АО «Суэк». Победителей и призеров, в частности, наградили билетами на товарищеский матч «Луча» и китайского клуба «Яньбянь Фудэ», который состоится 11 сентября в рамках спортивной программы Восточного экономического форума. При этом командный зачет игр возглавила команда АО «Владхлеб», продемонстрировавшая лучшие результаты в пяти видах программы.

Организаторы ВЭФ в этом году впервые создали в рамках деловой программы форума отдельные площадки, посвященные спорту. В организации панелей принимали участие Олимпийский комитет России (ОКР) и Министерство спорта.

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