Путин назвал главные проблемы Дальнего Востока

Президент России Владимир Путин прибыл во Владивосток утром в понедельник, 10 сентября, и провел в столице Приморья заседание президиума Госсовета.

Основной темой мероприятия стало развитие Дальнего Востока.

В ходе заседания глава государства напомнил, что в майских указах говорится о необходимости улучшения социально-экономических показателей восточных территорий страны.

По словам президента, люди по-прежнему покидают Дальний Восток, хотя и отмечается сокращение миграционного оттока.

«В прошлом году уехало на 17 тыс. человек больше, чем приехало. Вызывает особую озабоченность то, что 70% уехавших — это люди трудоспособного возраста», — цитирует Путина телеканал «Звезда».

Президент добавил, что людей не устраивают условия для жизни в регионе.

Рабочая поездка главы государства в Приморский край пройдет с 10 по 12 сентября, президент примет участие в Восточном экономическом форуме. Выступление Путина на пленарной сессии мероприятия запланировано 12 сентября.