Премьер-министр Южной Кореи рассказал о своих ожиданиях от ВЭФ

Премьер-министр Южной Кореи Ли Нак Ён в интервью «Известиям» рассказал о своих ожиданиях относительно встречи с президентом России Владимиром Путиным в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ-2018), который будет проходить во Владивостоке с 11 по 13 сентября 2018 года.

«Я ожидаю, что встреча с президентом Владимиром Путиным поможет еще больше укрепить отношения дружбы между Республикой Корея и Российской Федерацией и станет поводом для расширения практического сотрудничества и обменов между нашими странами на Дальнем Востоке. Я верю, что двустороннее сотрудничество между нашими странами, прежде всего в Дальневосточном и Приморском регионах России, придаст новый импульс развитию двух стран и внесет значительный вклад в развитие взаимодействия стран Северо-Восточной Азии», — поделился Ли Нак Ён.

Он отметил, что в своем выступлении на форуме планирует подвести итоги сотрудничества Южной Кореи и России в области развития Дальнего Востока за прошедший год и высказать предложения по дальнейшей кооперации и увеличению объектов инфраструктуры.

Также премьер-министр намерен заверить предпринимателей обеих стран в поддержке со стороны южнокорейского правительства планов по развитию региона.

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