Россия и Южная Корея создадут прямую линию связи военно-воздушных сил

Россия и Южная Корея создадут прямую линию связи между военно-воздушными силами (ВВС) двух стран. Об этом сообщили в пресс-службе южнокорейского министерства обороны.

Договоренности достигли заместитель министра обороны России Александр Фомин и замглавы южнокорейского ведомства Со Чжу Сок 28 августа в рамках стратегического диалога в Москве, пишет «Газета.ру».

В начале августа министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Сингапуре обсудил со своим коллегой в Китае Ван И ситуацию на корейском полуострове.