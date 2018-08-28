В Южной Корее задержали российский танкер «Палладий»

Береговая охрана Южной Кореи задержала российский танкер «Палладий» с 15 членами экипажа на борту, сообщает Владивостокский морской спасательно-координационный центр.

Как рассказали в центре, рано утром 28 августа судно задержали в южной части Японского моря на выходе из Корейского пролива. Причина — отсутствие оформленного разрешения на выход из порта Пусан.

О ситуации уже проинформировано представительство МИД России во Владивостоке. Сейчас ведется сбор дополнительной информации об инциденте.

Судно «Палладий» уже задерживали в Пусане в конце июня 2018 года. Причиной стала жалоба моряков на невыплату зарплаты. Члены экипажа указали, что размер задолженности за пять месяцев составляет 250 тыс. рублей. В ситуации разбирались власти порта и специалисты Международной федерации транспортных рабочих, в результате чего большая часть долга была выплачена.

В августе пятеро моряков с «Палладия», которое всё еще находилось в Пусане, вновь обратились в профсоюз с просьбой помочь вернуться в РФ и получить полный расчет по зарплате. Моряки сообщили о сложностях со списанием с судна и получением денег, уточнив, что в течение двух месяцев после окончания трудовых контрактов они не могут уехать на родину, отмечает ТАСС.