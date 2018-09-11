Ученые РФ нашли способ отменить ограничения на провоз жидкостей в самолете

Уникальный инструмент для бесконтактного обнаружения взрывчатых и других опасных веществ разработали петербургские ученые. Они создали установку для досмотра багажа на основе принципов ядерной физики, определяющих взаимодействие с веществом элементарных частиц нейтронов.

Эти незаряженные частицы проникают сквозь любые преграды, и по результатам такого проникновения можно со стопроцентной достоверностью судить о химическом составе тех веществ, которые встретились у нейтронов на пути.

Подобным образом можно, не вскрывая багажа, обнаружить в нем любые взрывчатые вещества, в том числе жидкие, а также яды, наркотики и другие запрещенные вещи.

Внешне нейтронный анализатор багажа выглядит неотличимо от привычных рентгеновских аппаратов, установленных в любом аэропорту. Единственное внешнее отличие — на экране монитора видна не картинка с внутренностями багажа, а таблица с информацией о содержании проверяемых химических веществ в досматриваемом объекте.

Подробнее — в интервью «Известиям»:

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