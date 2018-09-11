Нейтроны против бомбы: физики создали средство борьбы с терроризмом

Уникальный инструмент для бесконтактного обнаружения взрывчатых и других опасных веществ разработали петербургские ученые. В основе его действия лежат методы ядерной физики: багаж и ручную кладь в аэропорту просвечивают потоком незаряженных элементарных частиц — нейтронов. Новый способ досмотра позволит отказаться от ряда ограничений для авиапассажиров, в частности, можно будет навсегда отменить действующий ныне запрет на провоз в самолете жидкостей в ручной клади.

Рабочая группа SafeNet Национальной технологической инициативы приняла решение о поддержке инновационной разработки петербургского научно-технического центра «Ратэк» в области авиационной безопасности. Петербургские ученые и инженеры создали установку для досмотра багажа на основе принципов ядерной физики, определяющих взаимодействие с веществом элементарных частиц нейтронов. Эти незаряженные частицы проникают сквозь любые преграды, и по результатам такого проникновения можно со стопроцентной достоверностью судить о химическом составе тех веществ, которые встретились у нейтронов на пути. Подобным образом можно, не вскрывая багажа, обнаружить в нем любые взрывчатые вещества, в том числе жидкие, а также яды, наркотики и другие запрещенные вещи.

— Источник облучает подозрительную сумку или чемодан потоком так называемых тепловых нейтронов. Облученные части багажа испускают вторичное гамма-излучение, которое регистрируется чувствительными гамма-детекторами и анализируется специальным программным обеспечением, — объяснил «Известиям» глава «Ратэк» Юрий Ольшанский.

Внешне нейтронный анализатор багажа выглядит неотличимо от привычных рентгеновских аппаратов, установленных в любом аэропорту, — разве что чуть более громоздок. Единственное внешнее отличие — на экране монитора видна не картинка с внутренностями багажа, а таблица с информацией о содержании проверяемых химических веществ в досматриваемом объекте.

По словам Юрия Ольшанского, на установку получено медицинское заключение о ее полной безопасности для находящихся поблизости людей. Не причиняют вреда тепловые нейтроны и багажу, включая светочувствительные материалы.

Сейчас в аэропортах для контроля ручной клади и багажа применяются рентгенотелевизионные интроскопы. Сотрудник службы безопасности следит за экраном интроскопа и на основании известных ему визуальных признаков пытается обнаружить в багаже подозрительные предметы. Но результат такого анализа сильно зависит от опыта персонала и отличается высоким уровнем ложных тревог.

— На рентгеновской картинке невозможно отличить стиральный порошок в коробке от взрывчатого гексогена, — рассказал «Известиям» эксперт по авиабезопасности Юрий Ташаев, долгое время возглавлявший государственный центр «Авиационная безопасность». — Даже самый опытный сотрудник службы безопасности аэропорта не в состоянии визуально отличить, например, кусок мыла от куска тротила.

Поэтому интроскопия неизбежно сопровождается дополнительным ручным досмотром, который очень сильно замедляет процесс посадки в самолет. Другое неудобство для авиапассажиров — запрет на провоз в ручной клади жидкостей объемом более 100 мл. Причина этого запрета также в невозможности с помощью рентгена отличить жидкую взрывчатку от напитка в банке или бутылке.

Применение же при досмотре нейтронного анализатора позволило бы полностью отказаться от каких-либо ограничений на провоз жидкостей: установка «Ратэк» в автоматическом режиме без участия персонала обнаруживает в багаже взрывчатые вещества и любые другие химические соединения. Правда, по словам Юрия Ташаева, нынешние ограничения на провоз тех же жидкостей установлены международными соглашениями и обойти их в одностороннем порядке будет не так-то просто.

Руководитель же рабочей группы SafeNet Национальной технологической инициативы Валентин Макаров полагает, что новые технологии обработки грузов следует внедрять в первую очередь во вновь создаваемых воздушных гаванях.

— Мы должны сделать большое красивое российское решение для аэропортов и продвигать это решение всеми способами в тех странах, где действуют масштабные программы по строительству новых авиапредприятий, — сказал Валентин Макаров «Известиям». — Это развивающиеся страны, в первую очередь Китай и Индия. В новых аэропортах легче внедрить новую идеологию.

Новая идеология, по мнению главы «Ратэк» Юрия Ольшанского, должна базироваться на принципе полной автоматизации досмотра багажа и ручной клади: он должен проходить вообще без участия человека, что во много раз ускорит все процедуры в аэропорту. Искать взрывчатку должны машины, а не люди.