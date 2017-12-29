Без багажа полеты подешевели

Введение с 30 сентября в России продажи авиабилетов, не предусматривающих бесплатную перевозку багажа, привело к снижению стоимости авиабилетов на 10–20%. При этом, как показало исследование Минтранса РФ, пассажиры активно пользуются именно безбагажными тарифами. Ожидается, что по итогам года гражданская авиация России выйдет на новый рекорд по объемам пассажирских перевозок. Созданы условия для развития в стране авиакомпаний-лоукостеров.

Президент РФ Владимир Путин 30 июля 2017 года подписал закон, позволяющий авиакомпаниям продавать невозвратные билеты без обязательного багажа. Этот закон вступил в силу 30 сентября. С этого момента перевозчики получили возможность продавать билеты, не предусматривающие бесплатного багажа. Ранее Воздушный кодекс гарантировал бесплатную перевозку до 10 кг. По новым тарифам без доплаты можно взять с собой только ручную кладь. Первыми эти возможности использовали S7, Utair и лоукостер «Победа». В Минтрансе проанализировали два месяца полетов по новым правилам.

— Можно констатировать, что реализованные меры по введению безбагажных тарифов были своевременны и очень востребованны. И, самое главное, благодаря им созданы все условия для появления и развития в Российской Федерации низкобюджетных авиаперевозчиков, — заявила «Известиям» директор департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса РФ Светлана Петрова.

По ее словам, в этом году воздушный транспорт демонстрирует стремительный рост пассажирских перевозок, несмотря на прекращение полетов одного из крупнейших игроков авиационного рынка — «ВИМ-Авиа». По прогнозам Министерства транспорта, по итогам 2017 года отраслевые показатели достигнут рекордных для России цифр — 105 млн пассажиров.

После вступления в силу изменений в части оплаты багажа авиакомпания «Победа» снизила минимальный зарегистрированный тариф на перевозку с 999 рублей до 499 рублей. За октябрь-ноябрь 74% пассажиров лоукостера приобрели перевозку по безбагажному тарифу без дополнительной оплаты, 19% оплатили право дополнительно провезти до 10 кг и только 7% — до 20 кг.

Доля безбагажных тарифов у авиакомпании Utair составляет сейчас 60%. Стоимость таких авиабилетов в среднем на 1500 рублей ниже, чем для традиционных условий перевозки.

У авиакомпании S7 доля билетов по безбагажному тарифу в ноябре составила около 45% от общего объема продаж. При этом средняя величина тарифа в ноябре снизилась на 10–15% по сравнению с октябрем.

Зампредседателя Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов отметил, что новая тарифная сетка получила поддержку большинства пассажиров.

— Многие люди часто путешествуют без багажа, в том числе направляясь в командировки. В случае покупки электронных билетов такие пассажиры могут сразу проходить на посадку, что позволяет им экономить не только деньги, но и время, — подчеркнул Илья Зотов. — Поправки к закону теперь позволяют авиакомпаниям активно развивать региональные перевозки. Мы это уже видим на примере S7, которая недавно открыла рейсы из Москвы в Брянск.

С 5 ноября 2017 года норма бесплатного провоза ручной клади у авиакомпаний не может быть меньше 5 кг. Помимо этого, пассажир имеет право без доплаты взять с собой в салон рюкзак, дамскую сумку, букет цветов, верхнюю одежду, детское питание для ребенка во время полета, костюм в портпледе и ряд других вещей. Не понадобится доплачивать и за товары, купленные в магазинах Duty Free перед вылетом.