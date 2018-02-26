«Аэрофлот» увеличил допустимый размер ручной клади

«Аэрофлот» второй раз за неделю изменил нормативы ручной клади. После многочисленных жалоб пассажиров перевозчик разрешил брать в салон самолета сумки или рюкзаки, длина которых составляет 55 см, ширина — 40 см, а высота — не более 25 см.

Соответствующая информация размещена на сайте авиакомпании.

Как рассказал журналистам представитель «Аэрофлота», введенная ранее система ограничений на размеры перевозимой ручной клади была вынужденной мерой, так как пассажиры жаловались на нехватку в салонах места для личных вещей и одежды.

Как сообщал портал iz.ru, авиакомпания ранее изменила правила провоза багажа, уменьшив допустимую высоту ручной клади до 20 см. Также из списка предметов, которые пассажиры могли брать с собой сверх нормы, исключили мобильный телефон, фотоаппарат, видеокамеру, ноутбук, печатные издания для чтения во время полета и зонт.

Кроме того, «Аэрофлот» ужесточил контроль за провозом ручной клади в аэропортах всей маршрутной сети с 15 февраля 2018 года.