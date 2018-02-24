«Жена депутата» устроила истерику в самолете

Пассажир рейса авиакомпании «Аэрофлот», следовавшего по маршруту Москва – Бейрут, снял на камеру мобильного телефона агрессивное поведение женщины, представившейся «женой депутата».

Как рассказал автор ролика, девушка начала конфликт после того, как сидящая перед ней пассажирка опустила спинку кресла. В итоге «жена депутата» пролила на себя сок из стаканчика. После этого оставшуюся жидкость женщина вылила на свою соседку и стены самолета.

«К чести стюардесс, быстро справились с хулиганкой. Так и летаем», – написал автор видео в Youtube.

Инцидент произошел в пятницу, 23 февраля.

8 января жену футболиста Андрея Аршавина сняли с рейса «Аэрофлота» с детьми и сопровождающей их няней за деструктивное поведение и неподчинение требованиям экипажа. После этого авиакомпания заявила о намерении в судебном порядке взыскать расходы за задержку рейса.