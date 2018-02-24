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Нетрезвый авиадебошир приставал к пассажирам на борту рейса Женева-Москва

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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На борту авиарейса Женева–Москва нетрезвый пассажир устроил дебош, а по прилете ударил полицейского в аэропорту. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на представителя МВД России Ирину Волк.

По ее словам, бортпроводники сообщили об авиадебошире еще во время полета — мужчина выпил алкоголь начал оскорблять других пассажиров.

«По прибытии воздушного судна в аэропорт Шереметьево на место были направлены сотрудники транспортной полиции. В ходе разбирательства и опроса гражданин вел себя агрессивно и нанес удар в область лица сотруднику транспортной полиции, после чего он был задержан и доставлен в дежурную часть ЛУ МВД России в аэропорту Шереметьево», — рассказала Волк.

На мужчину составили протокол о мелком хулиганстве, задержанный направлен на медицинское освидетельствование.

20 января пилот British Airways был задержан за несколько минут до взлета — коллеги сообщили, что мужчина пьян.

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