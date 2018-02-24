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Несколько авиарейсов задержаны в Южно-Сахалинске из-за метели

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Более 10 рейсов задержаны в аэропорту Южно-Сахалинска из-за метели, которая подошла к острову, сообщает ТАСС

В районе аэродрома наблюдается низкая видимость, которая мешает взлетам и посадкам воздушных судов, а также сильный северный снег порывами до 20 м/с.

Согласно табло аэропорта, на прилет и вылет задержаны 12 рейсов, в том числе на Москву, Сеул, Владивосток, Хабаровск.

Также из-за шторма в Татарском проливе закрыта паромная переправа Ванино (Хабаровский край)–Холмск (Сахалинская область), отменили Троицкий лыжный марафон и закрыли лыжный курорт «Горный воздух».

По данным синоптиков, 24 февраля на юге Сахалина пройдет снегопад при ветре 15–20 м/с, температура составит 3–8 градуса ниже нуля. Метель ослабнет во второй половине дня, а 25 февраля и вовсе потеряет свою энергию. При этом в 10 районах Сахалинской области есть опасность схода лавин

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