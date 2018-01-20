Полиция Лондона задержала пьяного пилота за несколько минут до взлета

Лондонская полиция задержала пилота, на которого пожаловались коллеги, за считаные секунды до взлета.

Как сообщают британские СМИ, инцидент произошел на рейсе 2063. Из аэропорта Гэтвик самолет British Airways должен был отправиться на Маврикий.

Пассажиры почувствовали запах алкоголя от пилота и вызвали полицию. «Вооруженные полицейские зашли в самолет и направились прямо в кабину пилота. Первый пилот был задержан и выведен прочь», — рассказал один из очевидцев.

Ранее портал iz.ru сообщал, что пилоту авиалайнера немецкой авиакомпании Eurowings удалось виртуозно посадить самолет в аэропорту Дюссельдорфа вопреки сильному урагану «Фредерике».