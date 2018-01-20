Пилот виртуозно посадил самолет во время урагана в Германии

Пилоту авиалайнера немецкой авиакомпании Eurowings удалось виртуозно посадить самолет в аэропорту Дюссельдорфа вопреки сильному урагану «Фредерике». Видеозапись инцидента опубликована на видеохостинге в YouTube.

На кадрах видно, как во время посадки самолет из-за сильного ветра мотает из стороны в сторону. Несмотря на бушующую стихию, пилот смог справиться с ситуацией, в результате чего самолет успешно приземлился в аэропорту, сообщает телеканал «Звезда».

Видеозапись набрала сотни тысяч просмотров. Пользователи интернета назвали пилота «легендой» и оценили его профессиональные навыки.

Как сообщал портал iz.ru, бушующий в Германии ураган «Фредерике» ранее оставил без электричества около 100 тыс. жителей страны. Из-за урагана в стране было временно прекращено движение поездов дальнего следования. Ущерб от стихии в Германии оценили в €500 млн.