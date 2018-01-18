Движение поездов дальнего следования в ФРГ прекращено из-за шторма

В Германии приостановлено движение поездов дальнего следования в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Составы, которые в настоящее время уже находятся в пути, доедут до ближайших станций.

Об этом решении железнодорожного концерна Deutsche Bahn сообщило агентство DPA.

Как сообщал портал iz.ru, Германия оказалась во власти штормового циклона «Фридерика». Скорость порывов ветра в отдельных районах превышает 50 м/с.

Из-за вызванных штормом обрывов на линиях электропередачи порядка 100 тыс. человек лишены электроэнергии.