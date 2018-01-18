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Движение поездов дальнего следования в ФРГ прекращено из-за шторма

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Фото: REUTERS/Hannibal Hanschke
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В Германии приостановлено движение поездов дальнего следования в связи с неблагоприятными погодными условиями. 

Составы, которые в настоящее время уже находятся в пути, доедут до ближайших станций. 

Об этом решении железнодорожного концерна Deutsche Bahn сообщило агентство DPA

Как сообщал портал iz.ru, Германия оказалась во власти штормового циклона «Фридерика». Скорость порывов ветра в отдельных районах превышает 50 м/с. 

Из-за вызванных штормом обрывов на линиях электропередачи порядка 100 тыс. человек лишены электроэнергии. 

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