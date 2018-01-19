В Германии подсчитали ущерб от урагана «Фридерике»

Ущерб, нанесенный бюджету Германии ураганом «Фридерике», составил €500 млн. Такую сумму назвал Объединенный союз германских страховщиков (GDV).

По данным экспертов, ураган «Фридерике» стал вторым по мощности в современной истории ФРГ после обрушившегося на страну в 2007 году урагана «Кирилл», передает газета Frankfurter Allgemeine.

Как сообщал портал iz.ru, «Фридерике» 18 января отрезал от электроснабжения порядка 100 тыс. жителей Германии.

Из-за урагана в стране было временно прекращено движение поездов дальнего следования. По словам представителей железнодорожного концерна Deutsche Bahn, движение по-прежнему частично ограничено.