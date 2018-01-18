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Жертвами урагана в Нидерландах и Бельгии стали четыре человека

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Фото: Global Look Press/imago stock&people
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По меньшей мере четыре человека погибли в результате ураганного ветра, обрушившегося на Нидерланды и Бельгию в четверг.

По сообщениям правоохранительных органов Нидерландов, два человека погибли при падении деревьев в центральной провинции Оверейссел, еще один человек скончался в провинции Гелдерланд. Бельгийская газета Soir сообщила о еще одной жертве урагана недалеко от Брюсселя. 

Ранее власти семи провинций Нидерландов объявили красный уровень тревоги в связи с ураганом. По всей стране закрыто железнодорожное сообщение, временно закрыт международный аэропорт Амстердама Схипхол. 

Синоптики ожидают, что ураганный ветер сохранится до вечера и будет перемещаться с запада на северо-запад.

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