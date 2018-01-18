Жертвами урагана в Нидерландах и Бельгии стали четыре человека

По меньшей мере четыре человека погибли в результате ураганного ветра, обрушившегося на Нидерланды и Бельгию в четверг.

По сообщениям правоохранительных органов Нидерландов, два человека погибли при падении деревьев в центральной провинции Оверейссел, еще один человек скончался в провинции Гелдерланд. Бельгийская газета Soir сообщила о еще одной жертве урагана недалеко от Брюсселя.

Ранее власти семи провинций Нидерландов объявили красный уровень тревоги в связи с ураганом. По всей стране закрыто железнодорожное сообщение, временно закрыт международный аэропорт Амстердама Схипхол.

Синоптики ожидают, что ураганный ветер сохранится до вечера и будет перемещаться с запада на северо-запад.