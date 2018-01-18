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«Красный» уровень опасности объявлен в Нидерландах из-за урагана

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Фото: Global Look Press/Arne Dedert
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В семи провинциях Нидерландов объявлен самый высокий уровень опасности в связи с ураганным ветром, скорость порывов которого в отдельных зонах превышает 30 м/с. 

Об этом сообщается на сайте государственного Королевского метеорологического института. 

«Очень сильный ветер создает опасность для людей. Существует риск падения деревьев. Не путешествуйте, если это не является необходимым. Следите за сообщениями о погоде и предупреждениями», — говорится в сообщении

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