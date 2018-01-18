«Красный» уровень опасности объявлен в Нидерландах из-за урагана

В семи провинциях Нидерландов объявлен самый высокий уровень опасности в связи с ураганным ветром, скорость порывов которого в отдельных зонах превышает 30 м/с.

Об этом сообщается на сайте государственного Королевского метеорологического института.

«Очень сильный ветер создает опасность для людей. Существует риск падения деревьев. Не путешествуйте, если это не является необходимым. Следите за сообщениями о погоде и предупреждениями», — говорится в сообщении.