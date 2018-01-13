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Более 500 машин скопилось на переправе в Крым из-за урагана

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Более 500 автомобилей и 30 автобусов скопились со стороны Краснодарского края и Крыма в ожидании открытия парома через Керченский пролив. Об этом в субботу, 13 января, передает представитель компании-оператора переправы — «Морской дирекции».

Сообщается, что переправа закрыта с 0:15 мск субботы из-за сильного ветра с порывами до 25 м/с. По информации «Морской дирекции», она заработает во второй половине 14 января.

Со стороны порта «Кавказ» ждут 130 легковых автомобилей, 22 автобуса и 170 грузовых и малотоннажных автомобилей. Отмечается, что для водителей и пассажиров организованы пункты с горячим чаем и водой, дежурят медики.

По данным крымского управления МЧС, в ближайшие дни в регионе ожидается резкое ухудшение погоды и похолодание. Синоптики сообщили о том, что 13–15 января ожидаются снег, метель, северо-восточный ветер скоростью 17–22 м/с c порывами до 25 м/с.

Портал iz.ru писал о том, что совет министров Крыма 12 января ликвидировал компанию-оператора Керченской паромной переправы ООО «Морская дирекция».

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