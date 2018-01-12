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В Крыму ликвидировали оператора Керченской паромной переправы

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Фото: РИА Новости/Сергей Мальгавко
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Совет министров Крыма ликвидировал компанию-оператора Керченской паромной переправы ООО «Морская дирекция». Распоряжение было опубликовано на правительственном портале полуострова. 

«Одобрить решение министерства транспорта Республики Крым о ликвидации ООО «Морская дирекция», — говорится в документе. 

Министерству транспорта и министерству имущественных и земельных отношений поручено обеспечить включение в состав казны имущества, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов дирекции.

«Морская дирекция» является правопреемником Единой транспортной дирекции и обеспечивает транспортную связь полуострова с материком с декабря 2015 года. 

Как сообщалось ранее, в 2018 году планируется открытие движения автодорожной части Крымского моста. По графику оно намечено на декабрь, однако работы выполняются с опережением графика. 11 января глава Минтранса России Максим Соколов заявил, что точная дата открытия станет известна весной.

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