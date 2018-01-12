В Крыму ликвидировали оператора Керченской паромной переправы

Совет министров Крыма ликвидировал компанию-оператора Керченской паромной переправы ООО «Морская дирекция». Распоряжение было опубликовано на правительственном портале полуострова.

«Одобрить решение министерства транспорта Республики Крым о ликвидации ООО «Морская дирекция», — говорится в документе.

Министерству транспорта и министерству имущественных и земельных отношений поручено обеспечить включение в состав казны имущества, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов дирекции.

«Морская дирекция» является правопреемником Единой транспортной дирекции и обеспечивает транспортную связь полуострова с материком с декабря 2015 года.

Как сообщалось ранее, в 2018 году планируется открытие движения автодорожной части Крымского моста. По графику оно намечено на декабрь, однако работы выполняются с опережением графика. 11 января глава Минтранса России Максим Соколов заявил, что точная дата открытия станет известна весной.



