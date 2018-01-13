Приостановлена работа Керченской переправы

Из-за неблагоприятных погодных условий приостановлено движение паромов Керченской переправы, соединяющей республику Крым с материковой Россией. Об этом сообщается на сайте ООО «Морская дирекция».

Причиной приостановки работы переправы стал сильный ветер, ранее было объявлено экстренное предупреждение о ветре в Крыму. По данным синоптиков, с 13 по 15 января в Крыму ожидается похолодание, сильный ветер и метель.

3 января густой туман стал причиной приостановления работы Керченской паромной переправы.