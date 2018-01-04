Закрытая из-за тумана Керченская переправа возобновила работу

Керченская переправа, закрытая ранее из-за тумана, утром в четверг возобновила работу, сообщила оператор переправы – компания «Морская дирекция».

«Работа Керченской паромной переправы возобновлена и осуществляется по фактическим погодным условиям (паромы выходят в рейсы, когда туман рассеивается, и появляется погодное «окно»)», — приводит ТАСС сообщение компании.

В «Морской дирекции» посоветовали водителям отказаться от поездок к переправе до улучшения погодных условий.

Напомним, в среду работа Керченской паромной переправы была приостановлена из-за густого тумана.