Керченская переправа приостановила работу из-за густого тумана

Густой туман стал причиной приостановления работы Керченской паромной переправы. Об этом с среду сообщили в компании «Морская дирекция».

«Работа Керченской паромной переправы приостановлена по причине недостаточной видимости! Туман!», — говорится в заявлении компании.

Оператор призывает водителей временно воздержаться от поездок в сторону переправы.

Керченская переправа — участок, соединяющий Крым и Краснодарский край. Переправа выполняет перевозку через Керченский пролив пассажиров, автомобилей и железнодорожных вагонов и является крупнейшей в мире.

Как сообщал портал iz.ru, переправа закрывалась на время 24 декабря из-за сильного шторма.