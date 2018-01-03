Керченская переправа приостановила работу из-за густого тумана
Густой туман стал причиной приостановления работы Керченской паромной переправы. Об этом с среду сообщили в компании «Морская дирекция».
«Работа Керченской паромной переправы приостановлена по причине недостаточной видимости! Туман!», — говорится в заявлении компании.
Оператор призывает водителей временно воздержаться от поездок в сторону переправы.
Керченская переправа — участок, соединяющий Крым и Краснодарский край. Переправа выполняет перевозку через Керченский пролив пассажиров, автомобилей и железнодорожных вагонов и является крупнейшей в мире.
Как сообщал портал iz.ru, переправа закрывалась на время 24 декабря из-за сильного шторма.