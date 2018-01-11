Паромная переправа между Сахалином и материком возобновила работу

Паромная переправа, соединяющая Сахалин и материковую часть России, возобновила работу после вынужденного простоя. Переправа не функционировала три дня из-за мощного циклона, обрушившегося на Сахалинскую область.

Два парома вышли из Ванино в порт Холмск, сообщает ТАСС. Третий паром пойдет на Сахалин в 16:00 по местному времени. В Ванино в настоящий момент переправы ждут 70 вагонов с грузами, в Холмске парома ждут 22 пассажира.

9–10 января мощный циклон принес на остров Сахалин мощные снегопады и сильный ветер, в областном центре ввели режим ЧС. 9 января на участке автодороги Фирсово–Взморье в Сахалинской области около 100 автомобилей оказались заблокированы из-за снежных завалов.