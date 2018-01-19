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Движение поездов в ФРГ частично восстановлено после циклона

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Фото: Global Look Press/Friso Gentsch
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Движение поездов дальнего следования в Германии частично восстановлено после штормового циклона, обрушившегося на территорию страны в четверг.

Согласно сообщениям железнодорожного концерна Deutsche Bahn, движение поездов возобновлено, однако составы следуют с ограничениями и задержками. «Железнодорожное сообщение с пятницы вновь функционирует с отчасти значительными ограничениями», — уточнили в компании.

Напомним, накануне в Германии было приостановлено движение поездов дальнего следования в связи с неблагоприятными погодными условиями. 

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