Съемочная группа NBC пыталась пронести в самолет муляж бомбы

Съемочную группу телеканала NBC задержали в международном аэропорту Ньюарка (штат Нью-Джерси) за попытку пронести в самолет муляж бомбы.

Как сообщает ТАСС, всего было задержано не менее семи человек, снимавших различные репортажи для телеканала по контракту. Журналисты пытались пронести в ручной клади через пункт досмотра устройство, внешне схожее с самодельной бомбой.

Предварительно установлено, что участники съемочной группы хотели проверить, смогут ли службы безопасности аэропорта обнаружить муляж, после чего рассказать об этом телезрителям в информационном сюжете.

Задержанным были предъявлены обвинения в нарушении правил безопасности и сговоре с целью создания паники среди населения. Участникам съемочной группы могут грозить штрафы в размере более $13 тыс.