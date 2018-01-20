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Съемочная группа NBC пыталась пронести в самолет муляж бомбы

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Фото: Global Look Press
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Съемочную группу телеканала NBC задержали в международном аэропорту Ньюарка (штат Нью-Джерси) за попытку пронести в самолет муляж бомбы.

Как сообщает ТАСС, всего было задержано не менее семи человек, снимавших различные репортажи для телеканала по контракту. Журналисты пытались пронести в ручной клади через пункт досмотра устройство, внешне схожее с самодельной бомбой.

Предварительно установлено, что участники съемочной группы хотели проверить, смогут ли службы безопасности аэропорта обнаружить муляж, после чего рассказать об этом телезрителям в информационном сюжете.

Задержанным были предъявлены обвинения в нарушении правил безопасности и сговоре с целью создания паники среди населения. Участникам съемочной группы могут грозить штрафы в размере более $13 тыс.

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