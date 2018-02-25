Возгорание багажа произошло на авиарейсе в Китае

Личные вещи одного из пассажиров загорелись во время посадки на рейс Гуанчжоу–Шанхай китайской авиакомпании China Southern, пострадавших в инциденте не было. Об этом рассказали представители авиаперевозчика в воскресенье, 25 февраля.

Прибывшие на место полицейские и пожарные своевременно урегулировали ситуацию, самолет заменили.

«По предварительным данным, в ручной клади пассажира задымилось и впоследствии загорелось портативное зарядное устройство. Во время происшествия оно не использовалось», — цитирует ТАСС представителей авиакомпании.

Отмечается, что большого ущерба лайнеру нанесено не было, но полиция задержала пассажира для выяснения всех обстоятельств.

13 февраля в аэропорту Джона Уэйна в округе Ориндж (Лос-Анджелес) около 140 человек были вынуждены покинуть самолет авиакомпании Southwest Airlines после сообщения о «возможном пожаре возле задней части воздушного судна».