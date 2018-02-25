Прямой эфир

Возгорание багажа произошло на авиарейсе в Китае

0
Фото: Global Look Press/Chu Hongyu
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Личные вещи одного из пассажиров загорелись во время посадки на рейс Гуанчжоу–Шанхай китайской авиакомпании China Southern, пострадавших в инциденте не было. Об этом рассказали представители авиаперевозчика в воскресенье, 25 февраля.

Прибывшие на место полицейские и пожарные своевременно урегулировали ситуацию, самолет заменили.

«По предварительным данным, в ручной клади пассажира задымилось и впоследствии загорелось портативное зарядное устройство. Во время происшествия оно не использовалось», — цитирует ТАСС представителей авиакомпании.

Отмечается, что большого ущерба лайнеру нанесено не было, но полиция задержала пассажира для выяснения всех обстоятельств. 

13 февраля в аэропорту Джона Уэйна в округе Ориндж (Лос-Анджелес) около 140 человек были вынуждены покинуть самолет авиакомпании Southwest Airlines после сообщения о «возможном пожаре возле задней части воздушного судна».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В самолете Lufthansa произошел пожар из-за переносного аккумулятора
Пассажирский самолет вернулся в хабаровский аэропорт из-за неполадки

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017