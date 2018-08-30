Ученые экспериментально подтвердили новый метод ускорения частиц

Физики проекта AWAKE в Европейском центре ядерных исследований (ЦЕРН) экспериментально подтвердили новый метод ускорения частиц.

Ученые впервые ускорили электроны с помощью волны, создаваемой сгустком протонов в плазме. Как сообщает Институт ядерной физики (ИЯФ СО РАН), эксперимент прошел на основе теоретической модели сибирских ученых.

В научном институте пояснили, что электроны пролетели в плазме 10 м и увеличили энергию более чем в 100 раз. Новый способ позволит уменьшить размеры и затраты на строительство будущих экспериментальных установок.

Задача проекта AWAKE (Advanced proton-driven plasma WaKefield Acceleration Experiment) — подтвердить возможность использования альтернативного метода, при котором частицы летят сквозь плазму и ускоряются под действием волн, возникающих в ней.

Ранее физики ЦЕРН сообщили о крупном открытии в сфере изучения свойств бозона Хиггса. Ученые впервые зафиксировали распад частицы на боттом-кварки (b-кварки). 13 декабря стало известно, что в Сибири будет создан центр мирового класса по анализу данных Большого адронного коллайдера.