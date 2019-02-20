Прямой эфир

Шойгу рассказал о новом этапе испытаний ракетного комплекса «Сармат»

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские военные специалисты приступили к следующему этапу испытаний ракетного комплекса «Сармат». Об этом 20 февраля заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, комментируя ежегодное послание президента страны Владимира Путина Федеральному собранию, прошедшее в московском Гостином Дворе.

«Мы приступили к следующему этапу испытаний ракеты комплекса «Сармат», — цитирует министра ТАСС.

Естественный носитель: в России создают ракету для оперативных запусков
Она сможет отправлять на орбиту спутники весом до 15 кг за три часа

В ходе выступления перед Федеральным собранием 20 февраля Владимир Путин предложил Вашингтону подсчитать скорость и дальность новых видов российского оружия и только после этого принимать решения, которые могут создавать дополнительные угрозы для России.

Он добавил, что российские власти больше не планируют инициировать переговоры с США по поводу разоружения. Москва готова к диалогу, однако обсуждение такого вопроса должно проходить на основе равноправного партнерства.

В ходе послания Федеральному собранию в 2018 году Владимир Путин представил образцы новейшего российского вооружения: системы вооружений «Кинжал», «Сармат» и «Авангард», беспилотный подводный аппарат и ракету с ядерной силовой установкой.

«Сармат» — стратегический комплекс пятого поколения шахтного базирования с тяжелой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой. Его основное отличие от действующих комплексов в том, что ракета может доставлять боеголовки по траекториям, существенно затрудняющим их уничтожение даже перспективными комплексами ПРО.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Россия нацелит ракеты на США в случае размещения оружия в Европе
Российско-индийскую гиперзвуковую ракету создадут к 2024 году

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017