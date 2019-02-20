Шойгу рассказал о новом этапе испытаний ракетного комплекса «Сармат»

Российские военные специалисты приступили к следующему этапу испытаний ракетного комплекса «Сармат». Об этом 20 февраля заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, комментируя ежегодное послание президента страны Владимира Путина Федеральному собранию, прошедшее в московском Гостином Дворе.

«Мы приступили к следующему этапу испытаний ракеты комплекса «Сармат», — цитирует министра ТАСС.

В ходе выступления перед Федеральным собранием 20 февраля Владимир Путин предложил Вашингтону подсчитать скорость и дальность новых видов российского оружия и только после этого принимать решения, которые могут создавать дополнительные угрозы для России.

Он добавил, что российские власти больше не планируют инициировать переговоры с США по поводу разоружения. Москва готова к диалогу, однако обсуждение такого вопроса должно проходить на основе равноправного партнерства.

В ходе послания Федеральному собранию в 2018 году Владимир Путин представил образцы новейшего российского вооружения: системы вооружений «Кинжал», «Сармат» и «Авангард», беспилотный подводный аппарат и ракету с ядерной силовой установкой.

«Сармат» — стратегический комплекс пятого поколения шахтного базирования с тяжелой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой. Его основное отличие от действующих комплексов в том, что ракета может доставлять боеголовки по траекториям, существенно затрудняющим их уничтожение даже перспективными комплексами ПРО.