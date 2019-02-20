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Российско-индийскую гиперзвуковую ракету создадут к 2024 году

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Российско-индийское предприятие BrahMos Aerospace создаст новую гиперзвуковую ракету воздушного базирования «Brahmos-2», сообщил директор департамента информационных технологий компании Правин Патхак.

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На полях международной выставки Aero India – 2019 он рассказал, что работа по созданию ракеты займет несколько лет, после чего можно будет перейти к ее тестам.

«Испытательный пуск может состояться в конце 2023 — начале 2024 года», — приводит слова Патхака «РИА Новости». Другие детали, а также характеристики новинки — не уточняются.

Более девяти лет назад совместное российско-индийское предприятие начало разработку ракетного комплекса «BrahMos». Одни их первых его испытаний прошли на полигоне «Чандипур» в декабре 2010 года.

На сегодняшний день на вооружении индийских военно-морских и сухопутных сил стоит сверхзвуковая крылатая ракета дальностью 290 км, которая была разработана и выпускается этим же предприятием.

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