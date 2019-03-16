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Послы G7 обеспокоились возможностью срыва выборов на Украине

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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Послы стран клуба G7 («большой семерки») направили письмо на имя министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, в котором призвали его не допустить срыва президентских выборов в стране, сообщает 16 марта «РБК-Украина» со ссылкой на собственные источники.

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Собеседник издания отметил, что в своем обращении иностранные дипломаты призвали обеспечить на Украине законность и прозрачность избирательного процесса, а также выразили тревогу в связи с активизацией праворадикальных групп.

16 марта в Киеве прошла акция протеста против коррупции в армии, которую организовала партия «Национальный корпус». После ее завершения организаторы призвали своих сторонников вновь выйти на улицы 23 марта. За несколько дней до акции, 14 марта, украинский политик Виктор Медведчук заявил, что на Украине существует угроза начала новых масштабных уличных протестов, которые могут быть смертельно опасны для страны.

15 марта стало известно, что видеокамеры, закупленные семь лет назад почти за $40 млн и предназначенные для дистанционного наблюдения за ходом голосования, не будут использоваться на выборах президента Украины.

В феврале глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что в его ведомство поступает информация о готовящемся масштабном подкупе избирателей во время предстоящих выборов президента страны.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта, инаугурация — 31 мая. По данным мартовского опроса центра Socis, 27,7% украинцев готовы отдать свой голос за артиста и кандидата в президенты Владимира Зеленского. За действующего главу государства Петра Порошенко готовы проголосовать 19,6% респондентов. 14,8% назвали своим кандидатом лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко.

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