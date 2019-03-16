Протестующие в Киеве закидали полицейских плюшевыми свиньями

Националисты, которые вышли 16 марта в Киеве на акцию протеста против коррупции в армии, забросали плюшевыми свиньями правоохранителей, охраняющих администрацию президента Украины, сообщает издание «Гордон».

В результате атаки игрушками никто не пострадал. Издание «Страна.ua» уточняет, что метание свиньями производилось под музыку из игры Angry Birds.

Вскоре после этого митинг завершился, а организатор — партия «Национальный корпус» — призвал своих сторонников вновь выйти на улицы в следующую субботу, 23 марта.

Первоначально украинские СМИ сообщали, что на площадь Независимости (майдан Незалежности) вышли порядка 700 протестующих, хотя заявленное количество участников — 10 тыс. Однако позднее стало известно, что в мероприятии участвуют около 2 тыс. человек. При этом охранять порядок на улицах Киева вышли 3 тыс. бойцов Национальной гвардии.

14 марта сообщалось, что комиссия минобороны Украины, которая уже почти год проводит инвентаризацию на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК), обнаружила недостачу на 48 млн гривен ($1,78 млн).

25 февраля украинские СМИ обнародовали журналистское расследование о контрабандных закупках запчастей для оборонных предприятий Украины. Как утверждается в расследовании, с 2016 года ряд чиновников продавали госкомпаниям запчасти, в том числе российские, с наценкой до 300%. Сумма сделок достигала 250 млн гривен (около $9,3 млн). Среди фигурантов этой истории оказались люди из окружения президента Петра Порошенко: первый замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Олег Гладковский и его сын, их бизнес-партнер Виталий Жуков, некий Андрей Логоза, а также руководство госконцерна «Укроборонпром».

26 февраля Петр Порошенко инициировал проверку этих сведений, а 4 марта уволил Олега Гладковского с госслужбы.