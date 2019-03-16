Штаб Зеленского обвинил Киев в намерении отпугнуть молодежь от выборов

Действующие украинские власти намеренно стараются отпугнуть молодежь от предстоящих выборов, заявил спикер предвыборного штаба шоумена Владимира Зеленского Дмитрий Разумков.

В разговоре с украинским изданием «Апостроф» Разумков отметил, что Киев рассматривает различные подходы, чтобы реализовать свой план. В частности, украинские власти распространяют в интернете информацию, что на избирательных участках будут ловить тех, кто уклоняется от службы в армии.

«По нашей информации, также будут создавать очереди бабушки: такие себе бабушки-мигранты, которые будут идти в конец очереди, чтобы молодежь не выстаивала», — цитирует RT спикера штаба.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта, инаугурация — 31 мая. По данным мартовского опроса центра Socis, 27,7% украинцев готовы отдать свой голос за Зеленского. За действующего главу государства Петра Порошенко готовы проголосовать 19,6% респондентов. 14,8% назвали своим кандидатом лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко.