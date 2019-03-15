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Россия предложила 24 кандидата в наблюдатели на выборы президента Украины

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Фото: ТАСС/Зураб Джавахадзе
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Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ направило в Киев список потенциальных наблюдателей за выборами главы государства. Среди кандидатов есть и представители России, рассказал 15 марта официальный представитель организации Томас Раймер.

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«БДИПЧ только что направило в Центральную избирательную комиссию Украины список имен, предложенных странами-членами ОБСЕ в качестве краткосрочных наблюдателей в миссию ОБСЕ по наблюдению за президентскими выборами на Украине. В списке 24 человека, предложенных РФ», — цитирует его «Интерфакс-Украина».

28 февраля вступил в силу закон о запрете российским наблюдателям принимать участие в выборах на Украине. Указ был подписан президентом страны Петром Порошенко.

Ранее Россия отказалась направлять людей в составе миссии ОБСЕ из соображений безопасности и усомнилась в прозрачности голосования. Однако в ОБСЕ Киеву напомнили, что отказ в аккредитации россиян станет нарушением стандартов организации.

21 февраля российская делегация на Парламентской ассамблее ОБСЕ не позволила принять рекомендации о возможности стран отказывать в наблюдении за выборами представителям других государств под предлогом конфликта интересов.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта, инаугурация — 31 мая. По данным мартовского опроса центра Socis, 27,7% украинцев готовы отдать свой голос за артиста и кандидата в президенты Владимира Зеленского. За действующего главу государства Петра Порошенко готовы проголосовать 19,6% респондентов. 14,8% назвали своим кандидатом лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко.

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