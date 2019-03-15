Саакашвили задумал сделать Украину великой державой

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили рассказал о причине своего возращения на Украину.

В интервью украинскому телеканалу «1+1» политик уточнил, что не имеет никаких политических амбиций, а хочет только «помочь украинскому народу».

«Я просто хочу, чтобы Украина стала великой державой», — цитирует Саакашвили «РИА Новости».

13 марта Саакашвили сообщил, что вернется на Украину 1 апреля. Политик отметил, что уже купил билет, так как уверен в проигрыше действующего лидера Украины Петра Порошенко в первом туре президентских выборов.

В ответ на слова Саакашвили первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко заявила, что возвращение опального политика чревато беспорядками. В государственной пограничной службе рассказали о том, что ему запрещен въезд на территорию страны до 2021 года.

Саакашвили был президентом Грузии с января 2004 по ноябрь 2007 года и с января 2008-го до середины ноября 2013 года. В 2015-м его лишили грузинского гражданства, он получил украинский паспорт и занял должность губернатора Одесской области. В феврале 2018 года Саакашвили выслали из Украины в Польшу, затем он приехал в Нидерланды, где получил удостоверение личности с правом на проживание и работу в Евросоюзе.

В Грузии против экс-президента возбужден ряд уголовных дел. В июне 2018 года Саакашвили был заочно приговорен к шести годам лишения свободы по делу об избиении экс-депутата Валерия Гелашвили, а в январе того же года суд приговорил его к трем годам тюрьмы из-за причастности к убийству банкира Сандро Гиргвлиани.