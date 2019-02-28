Закон о российских наблюдателях вступил в силу на Украине

Закон о запрете российским наблюдателям принимать участие в выборах на Украине вступил в силу 28 февраля. Об этом сообщила официальная газета Верховной рады «Голос Украины».

Указ, который запрещает представителям России быть наблюдателями на выборах на Украине, подписал президент страны Петр Порошенко 26 февраля, пишет RT.

Выборы президента Украины запланированы на 31 марта, за высший государственный пост будут бороться 44 кандидата, что является рекордным числом в современной истории страны.

Согласно последним данным Киевского международного института социологии (КМИС), на сегодняшний день 26,4% респондентов готовы отдать свои голоса за шоумена Владимира Зеленского. Действующего главу государства Петра Порошенко поддерживают 18% избирателей. На третьей строчке — лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко — 13,8%.