ЦИК отказался от видеонаблюдения на выборах президента Украины

Видеокамеры, закупленные семь лет назад почти за $40 млн, и предназначенные для дистанционного наблюдения за ходом голосования, не будут использоваться на выборах президента Украины. Об этом на пресс-конференции 15 марта рассказал замглавы центральной избирательной комиссии Евгений Радченко.

Он пояснил, что установка подобных камер не предусмотрена национальным законодательством. В 2012 году ЦИК использовал камеры на парламентских выборах и, по словам Радченко, убедился в их низкой эффективности.

«Было потрачено 996 млн гривен ($36,8 млн), куплено 32 тыс. с лишним программно-аппаратных комплексов. Вся эта система была смонтирована, работала. В результате из более 30 тыс. таких комплектов было осуществлено чуть более 180 тыс. заходов в систему — примерно 7,5 раза на каждый избирательный участок люди заходили посмотреть», — цитирует его «Украинская правда».

В феврале глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что в его ведомство поступает информация о готовящемся масштабном подкупе избирателей во время предстоящих выборов президента страны.

28 февраля вступил в силу закон о запрете российским наблюдателям принимать участие в выборах на Украине. Указ был подписан президентом страны Петром Порошенко.

14 марта спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян заявил, что накануне выборов пограничники будут особое внимание уделять журналистам с гражданством России. Даже если у них будет аккредитация ЦИК, «автоматом их пропускать через границу не будут».

Выборы президента Украины состоятся 31 марта, инаугурация — 31 мая. По данным мартовского опроса центра Socis, 27,7% украинцев готовы отдать свой голос за артиста и кандидата в президенты Владимира Зеленского. За действующего главу государства Петра Порошенко готовы проголосовать 19,6% респондентов. 14,8% назвали своим кандидатом лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко.

В России видеонаблюдение за ходом голосования впервые было организовано на выборах президента России в 2012 году. С тех пор камеры регулярно используются на выборах главы государства и в Государственную думу.