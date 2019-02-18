На Украине заявили о подготовке масштабного подкупа избирателей

В МВД Украины поступает информация о готовящемся масштабном подкупе избирателей во время предстоящих выборов президента страны. Об этом заявил глава ведомства Арсен Аваков в коллегии руководства силовых органов 18 февраля.

«Уже поступает информация о попытках разворачивания масштабного подкупа. Мы внимательно за этим наблюдаем», — цитирует его агентство «РИА Новости».

По словам главы ведомства, со старта президентских кампаний, то есть с 31 декабря, правоохранители зарегистрировали около 1,5 тыс. нарушений избирательного законодательства и возбудили 61 уголовное дело.

Ранее Аваков обвинил кандидатов в создании «политической грязи» и спонсировании «ряженных в камуфляж дешевок», которые проносят на митинги зеленку, кастеты, петарды и баллоны со слезоточивым газом.

В частности, неоднократно звучали обвинения в ведении нечестной политической игры в адрес действующего президента Петра Порошенко, который решил баллотироваться на второй срок. Так, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что самовыдвиженец готовит фальсификации, а кандидат от «Радикальной партии» Олег Ляшко уверен, что за провокациями на его встречах с избирателями стоит именно Порошенко.

Кроме того, действующего лидера подозревают в краже 2 млрд гривен ($73,3 млн по текущему курсу) на подкуп избирателей.

Выборы главы государства состоятся на Украине 31 марта 2019 года, а инаугурация — до 31 мая. Всего за пост лидера страны будут бороться 44 кандидата — рекордное число в истории независимой Украины.

В частности, в гонке участвуют действующий лидер Петр Порошенко, актер Владимир Зеленский, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко и один из основателей партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко.

Согласно соцопросам от 31 января, фаворитом президентской гонки является комик Зеленский.