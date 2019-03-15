Шуфрич назвал число покинувших Украину граждан

Депутат Верховной рады Украины Нестор Шуфрич заявил, что около 10 млн украинцев покинули страну. Он сослался на метод подсчета, дающий возможность понять, какое количество людей проживают на определенной территории.

«Это так называемая методология по лимитам потребления хлеба», — цитирует нардепа 15 марта «РИА Новости». Шуфрич отметил, что в Украине постоянно находится от 28 до 29 млн человек, добавляет «Федеральное агентство новостей».

15 февраля премьер Украины Владимир Гройсман признал, что низкий уровень зарплат на Украине вынуждает жителей страны выезжать за границу на заработки. По данным агентства ТАСС, от 3 до 6 млн украинцев, то есть около 16% трудоспособного населения, являются трудовыми мигрантами. Большинство из них работает в Польше и России.

29 июля прошлого года сообщалось, что уровень бедности на Украине за четыре года после государственного переворота в 2014 году вырос сразу с 15% до 25% — соответствующую статистику опубликовал Всемирный банк.