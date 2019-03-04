Порошенко уволил первого замсекретаря СНБО Украины в связи с уголовным делом

Президент Украины Петр Порошенко уволил Олега Гладковского с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны. Об этом глава государства сообщил в понедельник, 4 марта.

«Я подписал указ об увольнении Олега Гладковского с должности первого заместителя секретаря СНБО», — цитирует Порошенко ТАСС.

Он добавил, что Гладковский также освобожден от должности руководителя межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля.

25 февраля журналисты обнародовали информацию о контрабандных закупках запчастей для оборонных предприятий Украины. Как утверждается в расследовании, в период с 2016 года ряд чиновников продавали украинским оборонным предприятиям запчасти, в том числе российские, с наценкой до 300%.

Сумма сделок достигала 250 млн гривен (около $9,3 млн). По данным журналистов, к этому причастны первый замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Олег Гладковский и его сын, их бизнес-партнер Виталий Жуков, некий Андрей Логоза, а также руководство госконцерна «Укроборонпром». Президент страны Петр Порошенко поручил правоохранительным органам проверить эту информацию. 27 февраля Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное дело о растрате госсредств в особо крупных размерах в оборонной сфере на основании журналистского расследования.